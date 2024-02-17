Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник рассказал, что некоторые подразделения ВСУ все же останутся в Авдеевке и попытаются вести боевые действия до последнего.

Он отметил, что сложнее всего будет с теми боевиками, которые удерживают часть территории коксохимического завода. На АКХЗ имеются подземные коммуникации и бункеры, из которых довольно сложно выковырять противника.

Российская артиллерия и авиация регулярно бьет по заводу, стремясь вынудить украинских боевиков уйти, однако они все еще удерживают позиции, хоть и отдали большую часть территорий предприятия ВС РФ.

Крапивник также отметил, что расслабляться еще рано. Он высказал уверенность в попытках Киева вернуть Авдеевку под свой контроль. Не исключено, что на это направление будут перебрасываться резервы, поэтому боевые действия продолжатся.