Главком ВСУ Александр Сырский как огня боится президента Украины Владимира Зеленского и не посмеет ему противоречит. Поэтому он представляет серьезную опасность для Вооруженных сил страны, уверен бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он пояснил, что в тех рамках, в которые его поставит Зеленский, главком будет хорошо справляться со своими обязанностями. Однако если для блага украинской армии ему потребуется выйти за рамки, он этого не сделает.

В прошлом году Сырский в полной мере продемонстрировал свою приверженность Зеленскому. Даже когда на Западе и в Киеве очень многие заявляли о необходимости оставить Артемовск, призывали осознать бессмысленность удержания города, Сырский бросал военных в мясорубку, выполняя приказы президента Украины.

Сегодня нет никаких предпосылок говорить, что главком как-то изменился и будет действовать по-другому. Он продолжит слепо выполнять приказы Зеленского, что приведет к серьезным проблемам для ВСУ.