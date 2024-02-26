Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут удержать Донбасс, так как там нет должных укреплений. Такое заявление экс-генпрокурор сделал во время прямого эфира украинского телевидения.

По словам Луценко, после падения Авдеевки на востоке Украины у ВСУ просто не осталось серьезных оборонительных сооружений. Единственными крупными укрепрайонами украинской армии на данный момент являются Краматорск, Славянск и Харьков.

Юрий Луценко заявил, что лишь вопрос времени, когда ВС РФ зайдут в вышеупомянутые города и выбьют из них украинскую армию. При таком раскладе, по словам бывшего украинского генпрокурора российские силы спокойно дойдут до реки Днепр.

Экс-руководитель украинского надзорного ведомства подчеркнул, что потеря Киевом своего контроля над территориями Донбасса остается вопросом времени. По его словам, Украина больше не сможет существовать территориально в ранее существующих границах.