Лидеры западных стран, оказывающие военную и финансовую помощь Киеву, никогда не возьмут на себя ответственность за украинский конфликт. Об этом в ходе своего интервью YouTube-канала Judjing Freedom заявил бывший сотрудник MI-6 и экс-депутат Великобритании Аластер Крук.

«Они будут придумывать оправдания и говорить: “Это была хорошая идея, но Зеленский нас подвел, украинцы нас подвели”. Все их подвели», – отметил Крук.

По его словам, после провального контрнаступления ВС Украины на фронте Соединенный Штаты Америки решили больше не поддерживать Киев финансово. Фактически, после заморозки выделения средств Украине со стороны США, страны Европейского Союза стали единственным спонсором киевского режима. Бывший агент MI-6 подчеркнул, что данное решение США вызвало настоящую панику в Европейском Союзе.

Напомним, что российские военкоры сообщили об успехах российских штурмовых групп на северо-востоке Авдеевки. Подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться в городской застройке.