Сменивший Залужного в должности главнокомандующего ВСУ Александр Сырский заявил о переходе украинской армии к этапу обороны. По его словам, ВСУ вынуждены окончить контрнаступление, чтобы удержать свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что приоритетом является сохранность жизни личного состава, поэтому при острой необходимости ВСУ могут отступить с занятых позиций.

Кандидат военных наук, председатель совета Центра политических исследований России (ПИР-Центра) Евгений Бужинский заявил, что ВСУ не имеют возможности создать толковую линию обороны. По его словам, это технически сложно сделать под регулярными огневыми атаками ВС РФ. К тому же, это стоит немалых средств, которых нет в бюджете у Киева.

Бужинский также отметил, что информация, касающаяся недостатка снаряда у ВСУ, существует для Вашингтона. Ведь Киев ждет очередного пакета помощи, поэтому в такой способ хочет надавить на американское правительство.