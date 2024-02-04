На фронте складывается критическая ситуация для Вооруженных сил Украины из-за постоянной лжи в докладах генералов вышестоящему руководству. Об этом в социальных сетях написал экс-советник министра обороны Украины и главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство “плохими новостями”. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», – написал журналист.

По мнению Бутусова, в результате искажения достоверной информации об истощении личного состава, нехватке боеприпасов и слабом взаимодействии между разными подразделениями украинской армии страдает боеспособность ВСУ. В результате отсутствия объективной информации с фронта руководство неадекватно реагирует на изменившуюся обстановку на линии боевого соприкосновения.