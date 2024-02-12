В Великобритании бездомный мужчина воровал у младенцев соски. Всего ему удалось украсть пять штук. Такую информацию передает британское издание Daily Mirror.

23-летний британец, не имеющий постоянного места жительства, воровал у маленьких детей соски. Свои действия он объяснил тем, что в детстве у него не было пустышки, поэтому он очень хотел воспользоваться этим предметом для малышей.

На протяжении семи месяцев 23-летний бездомный мужчина по имени Джош Гилдер забирал у младенцев пустышки. Получив желаемое, мужчина возвращался в место своего обитания и начинал сосать соску.

После очередной кражи правоохранителям удалось задержать похитителя сосок. В суде его адвокат объяснил, что молодой мужчина пошел на такой поступок, так как в детстве был лишен возможности пользоваться пустышек. Сам подсудимый рассказал, что таким образом он мог успокоится и почувствовать себя в безопасности.

Мужчина получил наказание сроком на 14 месяцев. Его обвинили в пяти случаях кражи, трех нападениях и нарушении общественного порядка.