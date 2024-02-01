Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что ВС России своими ракетными ударами практически разрушили структуру украинской системы противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что в России массово производятся высокоточные ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные подавить украинский военный потенциал. Кроме того ВС РФ имеют в своем распоряжении ракеты для осуществления атак стратегических объектов.

«Их хватит на много месяцев, эффект от их использования будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса», – сказал Меркурис.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении складов топлива ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, российскими силами были уничтожены склады авиационного вооружения украинской армии, расположенные в тылу.