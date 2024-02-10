60-летний голливудский актер Брэд Питт появился на премьере фильма «Боб Марли: Одна любовь», состоявшейся в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Голливудская звезда пришел на мероприятие вместе с Инес де Рамон. По слухам. Между 60-летеним Брэдом и 32-летней Инес вспыхнул бурный роман. Папарацци уже неоднократно подлавливали парочку на свиданиях. Инес де Рамон является экс-супругой звезды сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. На вечере Брэд Питт не отпускал свою спутницу ни на шаг. Пара все время держалась за руки, они постоянно вели беседу и смеялись.

Поклонники артиста отметили, что Брэд Питт выглядит значительно моложе. Слухи о возможной контурной пластике лица появились после комментирования пластического хирурга внешности актера. Специалист заявил, что, судя по снимкам, видны существенные изменения на лице актера. Поэтому он предположил, что вероятнее всего, Питт решился на круговую подтяжку лица. Поклонники Брэда Питта в восторге от его внешнего вида, несмотря на его достаточно зрелый возраст.