Бойцы российской группировки войск «Восток» широко используют агитацию, которая распространяется по украинским подразделениям с применением специальных снарядов, наполненных листовками. При этом последние могут иметь самый различный вид, чтобы привлечь внимание боевиков ВСУ.
Одной из разновидностей таких листовок стала весьма оригинальная инструкция, как оставить позиции и расположение войсковой части. На одной стороне распечатан подробный пошаговый план действий, а на другой красуется изображение купюры в 200 гривен.
При этом в правом нижнем углу располагается надпись «Не становись грузом 200» (этот термин используется для обозначения погибших солдат).
«С начала года наши бойцы убедили сдаться сотни солдат украинской армии. Силой слова, без единого выстрела», — сообщило об эффективности работы агитации Минобороны России.