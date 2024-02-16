Бойцы российской группировки войск «Восток» широко используют агитацию, которая распространяется по украинским подразделениям с применением специальных снарядов, наполненных листовками. При этом последние могут иметь самый различный вид, чтобы привлечь внимание боевиков ВСУ.

Одной из разновидностей таких листовок стала весьма оригинальная инструкция, как оставить позиции и расположение войсковой части. На одной стороне распечатан подробный пошаговый план действий, а на другой красуется изображение купюры в 200 гривен.

При этом в правом нижнем углу располагается надпись «Не становись грузом 200» (этот термин используется для обозначения погибших солдат).