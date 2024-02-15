Российские военкоры сообщают 15 февраля, что штурмовики Первой Славянской Бригады российской армии выбили врага из бывшей военной части «Зенит» на южном фланге Авдеевки.

Фронтовой репортер Семен Пегов напоминает, что бывшую военную часть киевские боевики за многие годы превратили в «неприступный бастион» с разветвленными подземными ходами и забетонированными бункерами. Укрепрайон ВСУ «Зенит» сковывал продвижение ВС РФ, поэтому российские силы с декабря 2022 года наносили по нему удары. А сегодня стало известно, что бойцы Первой Славянской бригады водрузили над «неприступной фортицей» врага российский триколор и боевое знамя.

Российские силы все плотнее сжимают «удавку» на шее авдеевского гарнизона. Даже переброшенные туда резервы не помогают ВСУ удержать оборону. Ранее сами боевики признавались, что не видят смысла в удержании города, поэтому они заявили о «частичном» отходе с позиций.