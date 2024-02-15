Российские военные водрузили знамена над вражеским укрепрайоном «Зенит» на южном фланге Авдеевки.

Украинский тг-канал «Политика Страны» со ссылкой на российские военные паблики пишет, что территория бывшей зенитной части на юге Авдеевки перешла под контроль ВС РФ. Официально украинское командование не подтвердило потерю укрепрайона, однако ранее украинские военные паблики показывали на карте, что этот участок был почти полностью окружен ВС РФ.

Кадры с установкой российского триколора и красным знаменем Первой Славянской бригады выложила в тг-канале журналистка-общественница А. Арбатская. Тг-канал Рыбарь напомнил, что сражения за укрепрайон «Зенит» шли с декабря 2022 года. Если информация подтвердится, то взятие под контроль данного укрепрайона врага значительно упрощает дальнейшее освобождение Авдеевки.