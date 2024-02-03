В результате длительного переговорного процесса между Великобританией и Канадой украинским бойцам дивизии СС «Галичина» (запрещена в РФ) в 1950-х годах разрешили въезд на территорию Северной Америки за антисоветские взгляды. Об этом в своем материале со ссылкой на архивные материалы сообщает РИА Новости.

В пятницу, 2-го февраля, архив и библиотека Канады опубликовали в Сети доклад историка Алти Родала на 600 страниц. Ученый занимался расследованием иммиграции бывших нацистов в Канаду в 1980-х годах. По словам историка, чтобы добиться разрешения о въезде на территорию Канады около 8 тысяч бойцов дивизии СС «Галичина» лоббисты предложили включить в эту группу еще 20 тысяч простых украинцев, освобожденных из немецких рудовых лагерей.