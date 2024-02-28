Российские бойцы, принимающие участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», посетили детский лагерь «Артек», расположенный на южном побережье Крыма. Соответствующая видеозапись была опубликована в Телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Сегодня в «Артеке» отмечали дату 27 февраля – День Сил специальных операций. Фонд “Защитники отечества” в лагерь привёз настоящих героев. Парни покушали в столовой комплекса “Горный” и оставили запись в книге почётных гостей», – написали авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как девочки, отдыхающие в детском лагере, завязывают на российских бойцах красные пионерские галстуки. После дети аплодируют бойцам, громко скандируя «Спасибо!». В ответ вагнеровцы оставили слова благодарности в книге почетных гостей «Артека».