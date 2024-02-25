Глава дипломатической службы европейского союза Жозеп Боррель заявил о своем разочаровании в отношении отказа республиканцев в Палате представителей американского Конгресса одобрить проект о выделении дополнительного финансирования для Украины. Республиканцы готовы одобрить этот законопроект только в случае, если он будет предусматривать средства для защиты границы США от нелегальных мигрантов.

«Я очень разочарован этой внутренней политикой США и попытками увязать происходящее на мексиканской границе с вооруженным конфликтом на Украине. Я не понимаю этого», – заявил Боррель в эфире телеканала CNN.

Кроме того, Боррель подчеркнул свою обеспокоенность по поводу заявления экс-лидера Белого дома, а ныне кандидата в американские президенты Дональда Трампа, отметившего, что он «позволит РФ атаковать страны, что не платят по счетам НАТО». Он заявил, что его беспокоит страх европейского общества, связанный с вероятным решением Трампа отказать в защите европейским странам, если возникнет кризис.