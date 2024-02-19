Более 20 военнослужащих украинской армии спасли и вывезли в безопасное место российские ВС в Авдеевке. ТАСС со ссылкой на экстренные службы Донецкой народной республики сообщил, что эти бойцы были оставлены своими сослуживцами, сбежавшими из города.

Источник рассказал, что боевики ВСУ начали отход из Авдеевки еще до оглашения приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении. При этом они убегали так быстро, что бросили своих раненых на произвол судьбы.

Эвакуацией раненых пришлось заниматься российской стороне. Все они находятся в безопасном месте и получили всю необходимую медицинскую помощь. В противном случае они бы просто погибли, так как сослуживцы, «побратимы» пожертвовали их жизнями ради спасения своих.