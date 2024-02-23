В Петропавловке Харьковской области боевики националистического украинского бандформирования «Кракен» расстреляли троих местных жителей. Гражданские не захотели кричать приветствие «Слава Украине», пишет «АиФ».

Автомобиль с тремя мирными жителями боевики остановили на блокпосту на въезде в населенный пункт. Они провели обыск и проверку документов, а затем начали требовать от мужчин объяснений, почему те до сих пор не на фронте. После небольшой словесной перепалки нацисты начали требовать прокричать лозунг «Слава Украине», но все трое гражданских отказались это делать.

Мало того, они грубо послали боевика, за что тот расстрелял их из автомата. Отмечается, что и люди, среди которых находилась одна женщина, и машина – «в решето».

Отмечается, что в Харьковской области сейчас царит примерно такая же ситуация, как в Германии 1945 года. Тогда фашисты точно также расстреливали гражданских, так как чувствовали, что их режиму в скором времени придет конец.