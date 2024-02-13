Новому главкому Александру Сырскому Вооруженные силы Украины достались в довольно плачевном состоянии. Острая нехватка артиллерийских боеприпасов, низкий моральный дух и неудачи на фронте – далеко не полный перечень проблем в украинской армии. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Украинский журналист Юрий Бутусов, постоянно бывающий на линии фронта, испытал настоящий шок после посещения передовых позиций украинских сил на Авдеевском направлении.

«На передовой много истощенных и утомленных людей. Им говорят: “Знаете, вас не на кого менять”. Нет подготовленных резервов. Нет свежих людей. Недостача молодых, здоровых, спортивных мужчин. В окопы идут возрастные», – заявил Бутусов.

По словам украинского солдата Жасулана Дусембина, во время боевых действий в Серебрянском лесничестве его подразделение из состава территориальной обороны ВСУ в течение одних суток потеряло больше сотни человек личного состава, а его роте из 30 солдат выжило всего 11.