Авдеевка была освобождена Вооруженными силами Российской Федерации даже не смотря на переброску элитной 3-й штурмовой бригады ВСУ, применявшейся в качестве заградотрядов и состоящей в основном из бывших бойцов батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещён в России). Об этом в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» заявил российский боец с позывным «Ситх».

«Настолько мощно работала наша артиллерия, что даже украинские заградотряды оказались в ситуации, как и обычные подразделения на передовых позициях. Они также уничтожались ударами российской авиации и огнём артиллерии», – рассказал о штурме города российский военнослужащий.

По его словам, новый главком ВСУ Александр Сырский не сумел организовать операцию по выводу украинских подразделений из Авдеевки. При этом стабилизировать ситуацию в городе командование ВСУ не смогло даже перебросив на Авдеевское направление бойцов 3-й штурмовой бригады.