Военнослужащий ВС РФ «Бабай», который в зоне СВО сумел увернуться от атаки украинского дрона и попал на видео, приехал в отпуск домой, в Челябинскую область. В социальной сети «ВКонтакте» появились кадры встречи героя родственниками и близкими.

«Мой родной сыночек! Приехал», — радостно говорит мама военнослужащего Галина.

Она тепло встретила сына вместе со всей семьей. Женщина рассказала, что «Бабай» еще в детстве обещал всех защитить и показывал, что вернется с наградами домой.

Напомним, боец сумел защитить от атаки дронов своего командира и одного из товарищей. «Бабай» вызвал огонь на себя, подбил один украинский беспилотник, затем эффектно увернулся от второго и сбил третий. Его сражение с БПЛА попало на видео, моментально разлетевшееся по Сети.