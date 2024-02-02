Американское агентство новостей опубликовало материал, автор которого отмечает новую тенденцию среди поколений Z и Y. Эта тенденция получила название doom spending, что в переводе означает «обреченные траты». Миллениалы (поколение Y – родившиеся в период 1981 по 1996 года) и зуммеры (поколение Z – родившиеся с 1997 по 2012 года) в связи со значительным ростом цен больше не имеют возможности осуществлять крупные приобретения, к примеру дома и машины, делают мелкие покупки.

Согласно проведенному исследованию, более 27% американских граждан, средний возраст которых составляет 30 лет, решили жить «здесь и сейчас». Поэтому они не откладывают деньги на будущее. Таким образом, они снижают уровень стресса из-за повышения цен на продукты, аренду жилья.

Стремление молодого поколения справится со стрессом из-за регулярного роста цен, порождает новый вид потребительского поведения. По словам американской студентки, 24-летней Нии Холланд, из-за ужасающего состояния экономики и проблем мирового масштаба в следствие глобального потепления, большинство молодых людей живут сегодняшним днем. Поэтому трата денег на вещи, приносящие немедленное удовлетворение, стало намного проще, чем это было раньше.