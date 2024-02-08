Немецкий наемник украинской армии Бен в беседе с репортерами Bild пожаловался на слишком сильную русскую армию и ее непробиваемую оборону.

Наемник заявил, что у русских «бесконечное» число военной техники и нескончаемое число солдат. Минные поля, которые делают русские, преодолеть фактически невозможно, пожаловался некогда служивший в Бундесвере военный. Он признался, что не слишком разбирается в политике, но даже солдатским умом понимает, что украинское командование принимает решения «слишком медленно». Это касается не только ситуации на фронте, но и решений Киева во внешней политике, сказал Бен.

Он также сообщил, что заранее написал прощальные послания родным, потому что из-за нехватки людей и грамотного командования шансы погибнуть на Украине значительно возросли. Немец также признал, что на личном опыте убедился в «фрагментарности» западной помощи. На передовой он не заметил большого числа военной техники. Один Леопард бросили на один участок, второй – на другой. «Так наступление не проводят», резюмировал наемник ВСУ.