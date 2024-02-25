Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 24 февраля около 20 минут провела в укрытии в Одессе из-за объявленной воздушной тревоги.

Информационное агентство DPA сообщило, что сирены начали работать в 21:48 по киевскому времени (22:48 МСК). Отбой воздушной тревоги объявили спустя 20 минут. Все это время министр скрывалась в убежище при отеле.

При этом мониторинговые каналы хоть и сообщали о возможном ракетном ударе по городу, но ничего такого на самом деле не наблюдалось. На Украине подобные «аттракционы» с тревогой и необходимостью спускаться в убежище устраивают практически для всех иностранных гостей. Это стало своеобразной частью церемонии встреч с западными политиками.

Напомним, в Одессе Анналена Бербок встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. При этом он предложил переименовать город в немецкой транскрипции на украинский лад, то есть убрать из названия одну букву «s». Бербок ответила, что в таком случае город будет называться «Одеза».