Во время встречи в Одессе с главой МИД Германии Анналеной Бербок ее украинский коллега Дмитрий Кулеба призвал вслед за Киевом переименовать и Одессу.

«Недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке, чтобы оно соответствовало его звучанию на украинском. Я бы просил, чтобы так же поступили с названием “Одесса” и писали с одним “с”» – предложил он главе немецкого внешнеполитического ведомства.

Бербок заявила, что она подумает, что можно сделать для исполнения этой просьбы. Но напомнила, что в немецкой транскрипции ближе к русскому, а вместе с тем и к украинскому «с» звучит как раз буквосочетание из двух s. Если же одну из них убрать, то название города будет звучать как «Одеза».

Одесситы уже отреагировали на стремление Кулебы переименовать их город и отметили, что лучше бы он занимался своими прямыми обязанностями.