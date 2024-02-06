Представитель Белого дома Дж. Кирби на брифинге для журналистов 6 февраля наконец признал, что российские военные наносят удары на Украине исключительно по военным объектам ВСУ.

Кирби признал, что российские удары по Украине наносятся по пунктам размещения войск или объектам ВПК. На этот раз он не стал заверять всех в транслируемой Западом лжи, что русские якобы бьют по гражданским объектам.

Американский политик подчеркнул, что этой зимой США наблюдают за активной работой русских беспилотников и ракет различных типов. Они направляются на «два вида целей». Первая – это военные части. Вторая – объекты военной промышленности Украины. Он напомнил, что для защиты от ударов русских украинцам нужны новые средства противовоздушной обороны. В том, что Киев до сих пор их не получил, Кирби обвинил конгрессменов, которые затягивают выделение денег.