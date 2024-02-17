Британский телеканал «Би-би-си» (сайт заблокирован в России) отреагировал на отвод украинских войск из Авдеевки и назвал его «одной из крупнейших побед России» в ходе специальной военной операции.

Высказывание основано на том, что взятие российскими войсками Авдеевки стало наиболее серьезным изменением на линии фронта протяженностью более 1000 километров с мая прошлого года. Тогда, напомним, под контроль ВС РФ перешел Артемовск.

Но Авдеевка, по словам журналиста Джеймса Уотерхауса, гораздо важнее для РФ в стратегическом плане. В этом городе была завязана практически вся логистика украинской армии, которая сейчас потеряна для ВСУ.

После Авдеевки ВС РФ получили возможность начать наступление на Константиновку и дальше – на последние крепости Украины в ДНР, которыми являются Краматорск и Славянск.