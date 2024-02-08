Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли бомбовый удар по выявленной базе гексакоптеров ВС Украины, расположенной в окрестностях населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры с моментом удара ВКС РФ по выявленной цели были опубликованы в Телеграм-канале «НгП раZVедка».

«Наши железобетонные воины из 1436 мотострелкового полка 132 горловской бригады заметили летящий на базу сарай с винтами коптер “Баба-Яга” и отследили его место посадки, после чего ВКС нанесли по объекту удар авиабомбами крупного калибра (ФАБ с УМПК)», – написали авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах, снятых разведывательным беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, можно увидеть, как после прилета по месту дислокации базы гексакоптеров следует вторичная детонации. Это свидетельствует о расположении на базе гексакоптеров полевого склада с боеприпасами противника.