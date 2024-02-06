Бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и писатель Борис Акунин (настоящее имя Чхартишвили Григорий Шалвович – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень экстремистов и террористов) были заочно арестованы за призывы к терроризму по решению Басманного районного суда Москвы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», – сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Арестович был осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Суд постановил избрать меру пресечения в отношении Алексея Арестовича в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его фактического задержания.