Башкирская содовая компания намеревалась приобрести роскошный Mercedes-Benz за ₽53,82 млн, но заявок на тендер не поступило. Торги пришлось отменить. Но эта неудача оказалась даже на пользу. БСК не потеряла надежду приобрести роскошное авто. Объявилоааукцион во второй раз и оформила сделку с единственным кандидатом, сэкономив почти 10 миллионов.

По информации башкирской редакции Ъ, договор на покупку Мерседеса за ₽44,3 млн был подписан 26 января. На первых торгах компания намеревалась приобрести полноприводный Mercedes-Benz V-Class V300D Extra long не старше 2022 г. в. В тендере указывались габариты машины, количество пассажирских мест (не менее шести), исключительно черный цвет, хорошая шумоизоляция салона, ТВ, холодильник.

Об автомобиле, который в итоге купила БСК, неизвестно ничего, кроме стоимости. Сообщается только, что покупателем выступил столичный бизнесмен, который занимается торговлей и техобслуживанием автомобилей.