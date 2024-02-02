Российская Федерация занимает первое место в мире по размеру занимаемой территории с показателем в 17 миллионов квадратных километров. Примечательно, что КНР занимает в два раза меньшую территорию при практически десятикратном превосходстве в количестве проживающего населения. Об этом в своем материале пишет китайское издание Baijiahao.

Автор материала отмечает, что во времена правления в Китае династии Цин территория империи равнялась 14 миллионам квадратных километров. Однако большая часть занимаемых территорий Китайской империей со временем отошла к Москве. Пекин думал о возвращении утраченных земель, но не мог тягаться в военной мощи сначала с Российской империей, а позже с Советским Союзом.

Однако сейчас между Пекином и Москвой сложились дружественные, взаимовыгодные отношения. Поэтому в Китае набирает популярность идея о выкупе Дальнего Востока у России по примеру Аляски. Обозреватель издания Baijiahao предполагает, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин даже не дослушает до конца подобное предложение со стороны Китая. При этом двухсторонние отношения могут быть испорчены на длительный период.