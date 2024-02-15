Начальник штаба «Азова»* (*запрещен в РФ за терроризм) Б. Кротевич прокомментировал ситуацию, в которой оказались переброшенные под Авдеевку «азовцы» и остальные подразделения ВСУ.

Кротевич жестко раскритиковал командование украинской армии из-за неграмотного руководства операцией по обороне Авдеевки. Он сказал, что в текущей ситуации следует «обрезать» наступающих русских штурмовиков по флангам, при этом искусно маневрируя. Вместо этого отдается приказ «биться лоб в лоб».

Он сравнил действия украинских бойцов с поведением «пьяных алкашей», который подходят к противнику и машут кулаками. Кротевич заявил, что «биться лоб в лоб» нельзя ни с какой армией, а с русской – особенно. Такая тактика – глупость, сказал «азовец»*. Украинское командование из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, наступая на одни грабли, констатировал он.

Кротевич убежден, что именно из-за неграмотного командования и не помогает западное оружие. Он сказал, что количество оружия неважно. Важно, как его используют. «Хоть миллион Хаймарсов дай, украинскую армию это не спасет», подытожил он.