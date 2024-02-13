В Баку прокомментировали заявление Армении об обстреле позиций на границе и отметили, что это была операция «Возмездия» за атаку армянских ВС 12 февраля.

В пограничной службе Азербайджана сообщили, что в результате операции был полностью уничтожен боевой пост ВС Армении у села Неркин-Анды Гафанского района. Именно оттуда осуществлялся обстрел позиций азербайджанских пограничников.

Ранее Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела два военнослужащих погиби, еще несколько человек получили ранения.

В Баку заявили, что намерены давать жесткий ответ на каждую провокацию с армянской стороны. Таким образом Азербайджан возложил ответственность за попытки дальнейшей эскалации конфликта на Ереван.