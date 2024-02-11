Астролог из Красновишерска Юлия Гикис стала участницей телевизионного шоу «Экстрасенсы. Реванш», транслируемого на ТНТ. В новом проекте собрались уже знакомые телезрителям участники проекта «Битва экстрасенсов», которым не удалось одержать победу. А вот звездным жюри на этот раз стали экстрасенсы Александр Шепс и Виктория Райдос, иллюзионист Илья Ларионов и актриса Вера Сотникова.

В новом выпуске соревноваться между собой будут городская ведьма Соня Егорова, контратенор Юлий котов, китайская ясновидящая Астрид. Одним из испытаний для экстрасенсов будет поиск настоящей невесты присутствующего в студии молодого человека. Одной из шести незнакомок как раз стала астролог Юлия Гикис.

Участие в проекте было моей мечтой. Поэтому впечатления от того, что я попала туда – «Вау! Шок! В программе действительно нет никакой постановки – абсолютная чистота эксперимента», – рассказала астролог.

Выпуск с участием Юлии Гикис выйдет в эфир на канале ТНТ 10 февраля.