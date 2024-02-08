Утром 7 февраля ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на Украине. Среди целей оказался военный аэродром в Ивано-Франковске, инфраструктуру которого готовили к приему первых американских истребителей F-16.

Портал «Военное дело» сообщил, что о скорой поставке первой партии многоцелевых боевых самолетов ранее заявлял глава СНБО Украины Алексей Данилов. Также о них упомянул командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, речь идет о самолетах с ракетами, способными атаковать наземные и воздушные цели с дистанции до 500 километров.

Удары были нанесены не только по Ивано-Франковску. Также взрывы гремели в Николаеве, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Киеве, по заявлениям местных СМИ, одну из целей якобы поразила гиперзвуковая ракета «Циркон», которая ранее в СВО не применялась.