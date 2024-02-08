Российский посол в США А. Антонов опроверг слухи о том, что американский журналист Такер Карлсон якобы получил за интервью с российским президентом вознаграждение. «Это бред и чепуха», лаконично оценил подобные слухи российский дипломат.

Антонов признался, что получал странные звонки. Так, по телефону его спрашивали, заезжал ли Карлсон в российское посольство в США перед тем, как вылететь в Москву? Давал ли российский посол журналисту указания и какие? Где Карлсон получил визу? Антонов призвал всех вспомнить о первой поправке американской конституции, которая гарантирует свободу слова. Российский дипломат удивлен, что в отношении одних эта поправка работает, в отношении других – почему-то нет.

Антонов также опроверг слухи о том, что Карлсон якобы является агентом Кремля. Подобные домыслы звучат для журналиста оскорбительно, считает посол, и демонстрируют опять-таки двойные стандарты. Как и в случае с якобы полученными гонорарами, работа Карлсона на Кремль – такая же чепуха и бред, сказал Антонов.