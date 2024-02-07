Бурные обсуждения в США вызвала новость о предстоящем интервью российского президента Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеоролик с анонсом данного интервью набрал 20 миллионов просмотров в течение часа после публикации в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в РФ).

«Большинство американцев не имеют представления о том конфликте, который идет два года и перекраивает мир. Но американцы должны знать, что они платят за большую часть происходящего такими способами, которые они, возможно, сами не осознают», – заявил Такер Карлсон.

По словам журналиста, за два года боевых действий на территории Украины средства массовой информации США брали интервью у Владимира Зеленского десятки раз. Однако никто не брал интервью у российского лидера Владимира Путина, чтобы узнать его точку зрения.

Интервью с президентом Российской Федерации будет опубликовано на официальном сайте Такера Карлсона и на его страничке в социальной сети Х. При этом миллиардер Илон Маск уже пообещал, что данный видеоролик не будет заблокирован и его смогут посмотреть все желающие.