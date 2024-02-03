28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна сейчас находится в Москве. Блогер прилетела из ОАЭ, где проживает со своим возлюбленным, навестить близких и маму, которая уже несколько лет сражается за жизнь с онкологическим заболеванием. Также Анна проводит время и со своими друзьями. Дочь знаменитости провела время со своей подругой в центре столицы.

Анна опубликовала в соцсетях видеозапись своего посещения Красной площади. Вместе с подругой она посетила ГУМ-каток, откуда открывается красивый вид на Кремль. Заворотнюк на прогулку надела черные облегающие брюки, теплый пуловер с зимним принтом, длинную коричневую шубу и красную вязаную шапку.

Во время катания на катках Анна снимала селфи-видео. Девушка улыбнулась в камеру и через несколько секунд упала. Ролик Заворотнюк опубликовала в свои соцсетях.

«За секунду до… Такая деловая, не могу!» – подписала видеозапись знаменитость.

Мать Анны Заворотнюк – известная актриса Анастасия Заворотнюк. После рождения младшей дочери Милы от супруга Петра Чернышева, у актрисы была выявлена агрессивная опухоль – глиобластома головного мозга. Родственники знаменитой актрисы никак не комментируют ее состояние. Однако Анна в конце минувшего года упомянула о матери, назвав ее состояние не очень хорошим, но стабильным.