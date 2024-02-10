Юная актриса Анна Пересильд, прославившаяся своей ролью Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала гостьей мероприятия, организованного онлайн-кинотеатром Wink. Совместно с детских хором молодая артистка исполнила хит покойного Юрия Шатунова «Седая ночь». На сцену новоиспеченная звезда вышла в белой рубашке свободного кроя и мини-юбке, декорированной пайетками. На ногах у артистки были черные босоножки. Волосы Анны были распущены, но при этом гладко зачесаны назад.

Поклонники разделились во мнении относительно выступления Анны Пересильд. Некоторым очень понравилась эта композиция в исполнении молодой актрисы, другие посчитали, что все же девушке стоит сосредоточиться на актерской карьере, но не на музыкальной.

«Плохо поет… лучше вообще не петь», «А голос где?», «Она кричит, а не поет», – написали недовольные комментаторы.

Весной прошлого года Анна дебютировала в качестве певицы. Она снялась в клипе на свою первую композицию «Вызов».