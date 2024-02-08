В российских регионах начали проводить тендеры на уничтожение техники производства американской компании Apple после запрета на использование данных устройств чиновниками. Об этом в своем Телеграм-канале пишет ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«После введения запрета для госслужащих и чиновников на использование техники Apple, по всей стране идут тендеры на уничтожение оной. Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). Назван победитель, компания ООО “Ай Ти Эм”, стоимость работ 1200 рублей! Всего! Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена», – написал аналитик.

По словам Муртазина, в течение 2024 года в России планируется провести тендеров на уничтожение более 120 тысяч единиц электроники американского бренда Apple. При этом остаточная стоимость устройств на вторичном рынке составляет примерно 2 миллиарда рублей. Однако некоторые российские чиновники вместо уничтожения техники проводят тендеры на ее закупку.