Военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в небе над Белгородской областью 24 января американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Аналитик издания «Военное дело» Евгений Даманцев раскрыл подробности атаки ВСУ на российский самолет в своем авторском материале.

«Изощрённость данной тактики противника обусловлена пребыванием РЛС наведения комплексов Patriot в деактивированном режиме (с выключенным излучением) вплоть до момента выдачи на пункты боевого управления целеуказания. В свою очередь это целеуказание может быть выдано как комплексами пассивной радиотехнической разведки типа Vera-NG и “Кольчуга-М”, так и удалёнными от пребывающего “в засаде” “Пэтриота” радиолокационными обнаружителями боевого режима “Пеликан”», – заявил эксперт.

По словам аналитика, благодаря подобной тактике использований зенитно-ракетный комплекс задействует собственный радар не более чем на 100 микросекунд. После пуска ракеты у российского самолета было примерно 1,5-2 минуты, чтобы уйти от ракеты. Однако у транспортного самолета, летевшего на дозвуковой скорости, шансов уйти от ракеты, приближающейся к нему на скорости в 5 Махов, практически не было.