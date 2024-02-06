С 2 февраля американцы первыми получили возможность тестить шлемы дополненной реальности Apple Vision Pro. В соцсетях растет число фотографий и видеороликов, на которых пользователи находятся в «шлемах будущего» в общественных местах. Многие сочли, что ходить по улице в шлеме или сидеть в нем за обедом – удручающе нелепо.

С помощью жестов и голоса хозяин Apple Vision Pro может управлять приложениями, играть, смотреть видео и одновременно «общаться» с реальным миром. Шлем в базовой версии получил процессор M2, вспомогательный чип R1 и 256 ГБ памяти. В России новинка появится в марте. По предварительной информации, за нее придется заплатить от 450 до 900 тысяч рублей.

В Сети уже появились первые комментарии от затестивших Apple Vision Pro. О недостатках говорили еще на этапе анонса «принципиально» нового устройства прошлым летом. Теперь пользователи подтвердили и чрезмерный размер батареи, которой хватает всего на пару часов, и слишком высокую цену за начальный объем памяти, который заполняется почти сразу.