В ночь на 7-е февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар возмездия по военным объектам, расположенным на территории Украины. Цели были поражены тяжелыми ударными беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами. Подробности о результатах массированной ракетной атаки со стороны ВС России сообщает в своем материале издание «Аргументы и Факты».
По данным украинских Телеграм-каналов, взрывы прозвучали в Дрогобыче и районе «Яворовского полигона» во Львовской области. Также ракеты были замечены в Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
Уже известно об уничтожении цехов по производству морских безэкипажных катеров (БЭК), расположенных на территории николаевского судостроительного завода «Океан». На Яворовском полигоне была уничтожена военная техника и склад с горюче-смазочными материалами. В киевской области были уничтожены места дислокации личного состава ВСУ.
«Враг должен знать, что за любой удар по мирным объектам он ответит сполна. Доволен? Наверное, нет. Я родился в советской Украине. Знаю ее хорошо. Мне очень больно, что она сейчас в огне. Но скоро привезут гробы с телами друзей, погибших под развалинами здания. Обычные мирные жители. Что мне сказать? Это вам за Лисичанск», – рассказал корреспонденту «АиФ» уроженец Лисичанска Александр Науменко.