В ночь на 7-е февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар возмездия по военным объектам, расположенным на территории Украины. Цели были поражены тяжелыми ударными беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами. Подробности о результатах массированной ракетной атаки со стороны ВС России сообщает в своем материале издание «Аргументы и Факты».

По данным украинских Телеграм-каналов, взрывы прозвучали в Дрогобыче и районе «Яворовского полигона» во Львовской области. Также ракеты были замечены в Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Уже известно об уничтожении цехов по производству морских безэкипажных катеров (БЭК), расположенных на территории николаевского судостроительного завода «Океан». На Яворовском полигоне была уничтожена военная техника и склад с горюче-смазочными материалами. В киевской области были уничтожены места дислокации личного состава ВСУ.