АиФ в вечернем обзоре перечисляет ключевые события спецоперации за 2 февраля 2024 года.

На Купянском фронте ВС РФ отразили 5 вражеских атак, которые пытались провести штурмовики 30, 44, 95 бригад ВСУ. Потери врага составили 45 солдат, 2 пикапа, артустановка «Гвоздика». На Краснолиманском фронте российские бойцы улучшили позиции и отразили 3 атаки 60 мехбригады ВСУ, штурмовики которой пытались прорваться вблизи Ямполовки.

На Донецком фронте российские подразделения давят 22 и 114 бригады ВСУ вблизи Клещеевки и Красного. В районе Белогоровки отражены две атаки штурмовиков 81 бригады ВСУ. Враг потерял 290 солдат, 3 БМП, 17 военных пикапов. Вблизи Урожайного 58 и 127 бригады ВСУ лишились сотни солдат, двух а/м, САУ «Гвоздика», двух Д-30.

На Запорожском фронте российские пилоты и артиллеристы разбили пункты дисклокации 118, 128, 82 бригад ВСУ вблизи Работино, Нестерянки, Вербового. Потери врага – 55 солдат, 2 БМП, 2 военных пикапа, Д-30. На Херсонском фронте 38 бригада ВСУ лишилась 37 морпехов, танка, двух а/м, американской М777 и двух «Гвоздик».