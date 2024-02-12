Православные христиане 12 февраля чтят память трех святых Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Поэтому этот праздник получил название Трехсвятие. В церковном календаре эта дата значится также Собором трех святителей.

Издавна с этим днем связаны некоторые приметы и традиции. Наши предки считали, что именно с этого дня звери в лесах начинают сбиваться в пары, поэтому между самцами нередко происходят стычки из-за самок. Поэтому в этот день нельзя было охотиться на дичь. Охотники должны были принести добычу за день до праздника. А 12 февраля хозяйки должны были накрыть на стол блюда из пойманной дичи.

Кроме того, наши предки считали Трехсвятие днем семейного единства, поэтому в этот день уделяли больше времени детям. Также в этот день обязательно ходили в храм, чтобы помолиться перед иконами, изображающими Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. На Трехсвятие разрешается просить у святых помощи в финансовом благополучии, улучшении взаимоотношения в семье.