Российская актриса Софья Синицына неожиданно появилась на премьере новой экранизации бессмертного булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).

Понятно, что внимание репортеров особенно привлекло появление Цыганова и Снигирь, которые позировали перед объективами и обменивались друг с другом короткими репликами. Однако Софья Синицына, редкая гостья светских мероприятий, создала своим появлением небольшую сенсацию. Звезду «Фальшивой ноты» и «Гостиницы Россия» давно не видели на публике, да и в соцсетях Синицына не слишком часто баловала почитателей новостями.

Синицына явно подготовилась к выходу. Она выбрала для посещения премьеры сногсшибательный наряд с глубоким декольте и прозрачными вставками. Сопровождал актрису спутник, имя которого репортерам еще предстоит выяснить.