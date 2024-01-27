Издание V1.RU опубликовало материал-рецензию на новый фильм, снятый по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Единого мнения о новой картине после ее просмотра не сложилось. Авторы статьи, побывавшие на премьере, высказываются о новом «Мастере и Маргарите» крайне противоречиво.

К примеру, журналистка издания Арина Рязанова рассказала, что ей понравилась новая трактовка классики.

«Как человеку, который читал книгу, мне очень понравилось. И то, что фильм начинается с конца книги… Женские персонажи — это что-то невероятное. Юлия Снигирь (Маргарита) и Полина Ауг (Гелла) — это 100%-е попадание в персонажей», – отмечает журналистка.

Однако Анна Рязанова также акцентировала внимание на том, что ей крайне не понравилось в картине. По мнению журналистки, как в книге, так и в фильме присутствует явное проявление сексизма, когда на балу присутствовали обнаженные женщины, а мужчины были во фраках.

В свою очередь, заместитель главного редактора V1.RU Андрей Петров описал свое недовольство этим фильмом. По его мнению, в сюжете присутствуют постоянные скачки, которые полностью отличаются от повествования в книге Булгакова. Кроме того, журналист отметил, что многое из режиссерских задумок для него осталось неясным.