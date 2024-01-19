В результате обстрела Белгорода в канун Нового года, 30 декабря, со стороны Вооруженных сил Украины погибло 25 и получили ранения более 100 мирных жителей. Российский город был обстрелян реактивными снарядами с кассетной боевой частью, выпущенных из РСЗО «Ольха» и Vampire. Журналисты РБК побывали в Белгороде, пообщались с местными жителями и показали, как живет город после трагических событий.

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся. Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки», – рассказал житель Белгорода Дмитрий.

По словам местных жителей, люди стали вести себя намного осторожнее на улицах города. Возле остановок общественного транспорта городские власти установили специальные модульные укрытия с двойным армированием. При этом сами остановки обложили мешками с песком или бетонными блоками. Людей на улицах также стало меньше. Без надобности никто не выходит на открытое пространство.

По распоряжению губернатора, все чиновники и работники бюджетных учреждений Белгорода должны пройти курсы первой помощи. При этом руководитель местного исполкома Народного фронта Алексей Клыков рассказал о новом проекте по размещению тактических аптечек в общественном транспорте, аптеках, магазинах и других публичных местах.