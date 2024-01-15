Немецкие фермеры намерены активизировать протесты по всей стране и готовят масштабные акции. Они недовольны стремлением правительства Германии лишить их льгот и полученные таким образом полмиллиарда евро передать на помощь Украине.

15 января в бундестаге будут обсуждать бюджет, в котором уже сейчас предусмотрены статьи помощи не только Киеву, но и ряду других стран. Среди них, к примеру, Филиппины, Колумбия и Вьетнам.

Издание Bild подливает масла в огонь, связанный с протестами фермеров и обсуждениями бюджета. Авторы публикации пишут, что Россия намерена уже весной начать масштабное наступление и выйти к границам НАТО. Поэтому Германии якобы нужно готовиться к противостоянию с РФ в составе Североатлантического альянса. К 2025 году Восточный фланг блока должны усилить крупные подразделения, среди которых и 300 000 немцев.

Подобные новости, по мнению российских политиков, являются информационными вбросами. Берлин просто надеется отправить еще больше денег на военные цели, причем часть из них опять же уйдет Киеву.