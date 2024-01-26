Жительница подмосковного городского округа Щелково написала в полицию заявление на своего супруга, вернувшегося домой в отпуск из зоны специальной военной операции. По словам женщины, ее муж вел себя совершенно неадекватно и даже применил в отношении нее физическую силу. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Осторожно, Москва».

48-летняя женщина обратилась в полицию, так как ее муж, набросился на нее и начал душить. Ей удалось вырваться и убежать из дома. По словам женщины, вместо долгожданного совместного времяпровождения супруги стали конфликтовать по любому поводу. Она не понимает причины такого неадекватного поведения своего супруга. Правоохранители приняли заявление от пострадавшей. Сейчас проводится проверка в связи с данным инцидентом.

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