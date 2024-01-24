Жители Николаева, города, находящегося на юге Украины, заметили колонны украинской техники, направляющиеся в сторону Херсонской области, подконтрольной Киеву. Такую информацию сообщил глава администрации Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки», – заявил Барбашов.

Чиновник отметил, что в Николаеве украинское командование проводит подготовку новых подразделений. В городе слышны звуки военных учений, проводящихся на близлежащих полигонах. Украинские подразделения проводят интенсивные тренировки.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие начали возводить в подконтрольном Киеву городе Херсоне оборонительные сооружения. Он подчеркнул, что противник постепенно переходит к этапу стратегической обороны. Как раз это, по словам Сальдо, и определит ход военной кампании.